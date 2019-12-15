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الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:53 م
خالد صلاح
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مقتل 18 من مسلحى طالبان إثر سلسلة من الغارات الجوية بأفغانستان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:33 م
مقتل 18 من مسلحى طالبان إثر سلسلة من الغارات الجوية بأفغانستان القوات الأفغانية
أ ش أ

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قتل ما لا يقل عن 18 من مسلحى حركة طالبان الأفغانية فى مقاطعات غور وأروزان وقندهار، جراء سلسلة من الغارات الجوية شنها الجيش الأفغانى.
وقال مسؤولون عسكريون - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن قوات الأمن شنت الغارات الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية فى المقاطعات الثلاث.
وأضاف المسؤولون أن غارة جوية قتلت 12 مسلحًا فى منطقة دولليار بمقاطعة (غور) فى الأجزاء الوسطى من البلاد، بينما أسفرت غارة أخرى فى منطقة شهيد حصاد فى أروزان عن مقتل 3 من مسحلى طالبان، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 3 مسلحين آخرين من طالبان فى منطقة خاكريز فى قندهار.. فيما لم تعلق حركة طالبان على تلك الغارات حتى الآن.


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القوات الأفغانية

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