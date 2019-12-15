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الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:22 م
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مقتل 10 أشخاص في حريق بمصنع في بنجلادش

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:05 م
مقتل 10 أشخاص في حريق بمصنع في بنجلادش انفجار فى مصنع بنجلادش
رويترز

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قالت الشرطة فى بنجلادش ، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، اليومن الأحد، عندما شب حريق فى مصنع قرب عاصمة بنجلادش، وهذا هو ثانى حريق من نوعه فى البلاد خلال أقل من أسبوع.

وقال جاب عدل الاسلام، المسؤول فى الشرطة المحلية، إن رجال الإطفاء انتشلوا جثث عشرة أشخاص فى حين اجتاح الحريق مبنى المصنع المؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة جازيبور على مشارف داكا.

وأضاف أنه لم يتضح على الفور عدد العمال الذين كانوا داخل المصنع عند نشوب الحريق ولا سبب اندلاعه.

وقال المسؤول "رجال الإطفاء ما زالوا يبحثون داخل المصنع" وأضاف أن العشرات من رجال الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد ساعتين من تدخلهم لإخماد النيران.

وجاء حريق اليوم بعد أربعة أيام من حريق مدمر في مصنع للبلاستيك، يعمل بدون تصريح، على مشارف داكا مباشرة قُتل فيه 19 شخصا.

وتشيع مثل هذه الحوادث في مصانع يعمل كثير منها بشكل مخالف للقانون ودون توفر إجراءات مناسبة للسلامة من الحرائق.

 


بنجلادش

حريق

عاصمة بنجلادش

منطقة جازيبور

رجال الإطفاء

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