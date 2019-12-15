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خالد صلاح
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مطار بغداد الدولى يعلن توقف حركة الملاحة الجوية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:24 ص
مطار بغداد الدولى يعلن توقف حركة الملاحة الجوية مطار بغداد الدولى
أ ش أ

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أعلن مطار بغداد الدولى اليوم الأحد توقف حركة الملاحة الجوية بسبب انعدام الرؤية جراء الضباب الكثيف.
وقالت إدارة المطار ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ" إنه بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تقرر توقف حركة الملاحة الجوية منذ ساعات الصباح، حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم الإعلان لاحقا عندما تعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها".


مطار بغداد الدولى

حركة الملاحة الجوية

الضباب

العراق

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