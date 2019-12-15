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مسؤول أممى بمنتدى الشباب: 250 مليون شخص حول العالم على وشك المجاعة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:29 م
مسؤول أممى بمنتدى الشباب: 250 مليون شخص حول العالم على وشك المجاعة ديفيد بيزلي المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء
كتب سمير حسنى

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أكد ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، أن الصراعات الإنسانية والتغيرات المناخية والإرهاب سبب ارتفاع معدلات الجوع حول العالم.

 

وقال المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، خلال جلسة الأمن الغذائى فى أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة، بمنتدى شباب العالم والمنعقد بمدينة شرم الشيخ: إذا لم يكن لدينا أمن غذائى فلن يكون لدينا أمن على الإطلاق، مشيرا إلى أن 85 % من سكان العالم كانوا فى فقر مدقع قبل 200 عام.

 

وأضاف المسؤول الأممى، أن 90 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الغذاء، كاشفا عن ارتفاع معدل الجوع حول العالم خلال الـ 25 عامًا المنصرمة إلى 77 مليون شخص، فضلا عن وجود 250 مليون شخص على وشك المجاعة، حيث لا يعلمون ما إذا كانوا سيتناولون الوجبة القادمة أم لا؟.


منتدى الشباب

الامم المتحدة

الغذاء

المجاعة

منتدى شباب العالم

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