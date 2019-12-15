محافظ بيروت يقرر إزالة مجسم نجمة داوود من وسط العاصمة اللبنانية

وكالات

أعطى محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، اليوم الأحد، توجيهاته بإزالة لوحة إعلانية على شكل مجسم لنجمة داوود من وسط العاصمة بيروت

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللوحة الإعلانية تابعة لشركة تهتم بالفنون التشكيلية ومصممها أجنبى، إلا أنه وبسبب الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى الذى أحدثه هذا المجسم ، والذى شبهه البعض بـ "نجمة داوود"، عمدت السلطات المحلية إلى إزالته.

يذكر أن المجسم حسبما نشرت مواقع التواصل عن لبنانيين أنه موجود منذ عام2018، والمدير العام للآثار سركيس خورى، هو من وافق على تركيبه فى ساحة الشهداء.