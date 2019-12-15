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محافظ المنيا يكرم أبطال مسرحية "ولاد البلد" لتوعية الشباب ومواجهة التطرف

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:52 ص
محافظ المنيا يكرم أبطال مسرحية "ولاد البلد" لتوعية الشباب ومواجهة التطرف جانب من التكريم
كتب فريق المحافظات

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كرم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فريق عمل وأبطال العرض المسرحى "ولاد البلد"، والذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة ،حيث قدموا العرض المسرحى بعدد من قرى المحافظة، ضمن خطة عروض المسرح لمواجهة العنف والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة.

أشاد المحافظ بدور وأهمية الفن وبخاصة المسرح كأحد وسائل القوة الناعمة لنشر الثقافة والفكر التنويري، ولتنمية الوعى لدى الشباب والمساهمة فى توضيح الحقائق ،لافتا إلى أن نجاح العرض فى تلك القرى يعكس الأمن والآمان الذى تنعم به المحافظة ،إلى جانب توصيل رسالة المسرح إلى أبعد المناطق فى قرى ونجوع الدولة المصرية.

من جانبه أعرب الفنان أشرف طلبة مدير عام المسرح الحديث عن خالص شكره للمحافظة وللدعم الكبير الذى قدمته، ليصل العرض إلى تلك المناطق فى المحافظة، مؤكدا أن نجاح العرض فى المحافظة يعكس اهتمام ووعى القيادات على تحقيق رسالة الفن ،كما أبدى إعجابه بتفاعل أهالى القرى مع العرض.

 و تناول العرض عدة قضايا منها تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

وكان العرض قد بدأ بمدرسة الشهيد هانى عيد عبد الملاك بقرية جزيرة شارونة، بمركز مغاغة، وعطف حيدر بالعدوة ، وبردنوها بمطاى وكوم اللوفى بمركز سمالوط وريحانه بابوقرقاص وتنده بمركز ملوى وبنى حرام بديرمواس وصفط اللبن بمركز المنيا وشلقام بمركز بنى مزار واستمر العرض بمسرح مديرية التربية والتعليم وكذلك مسرح المحافظة على مدار يومين، واختتم العرض المسرحى مساء أمس السبت على مسرح المحافظة .

يذكر أن العرض من إخراج محمد الشرقاوي، وبطولة نخبة من الشباب منهم محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهوارى، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن.

 

 


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تعويم الجنيه

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