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محافظ المنوفية يحيل 56 موظف ومسئولى الحملات الميكانيكية بالمركز والوحدات القروية للتحقيق

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:01 ص
محافظ المنوفية يحيل 56 موظف ومسئولى الحملات الميكانيكية بالمركز والوحدات القروية للتحقيق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، 56 من العاملين بالوحدات المحلية والصحية ومستشفى أشمون العام بمركز ومدينة أشمون للتحقيق، بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، لتركهم العمل والغياب بدون إذن ، جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدات الصحية والمحلية لمتابعة مدى إنتظام سير العمل بالمركز .

حيث تبين غياب (34) موظفاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون و(10) من العاملين بمستشفى أشمون العام (3) بالوحدة الصحية بطهواى و(2) بوحدة طب الأسرة بشما و(5) بالوحدة المحلية بشما و(2) بالوحدة المحلية برملة الأنجب.

كما أحال المحافظ أطقم النوبتجية المسائى بالوحدة الصحية برملة الأنجب وجريس للتحقيق لغلق الوحدات وعدم تواجد العاملين بها، وتلاحظ إنتظام سير العمل بالوحدة المحلية برملة الأنجب وجريس وطهواى وشما.

وفى ذات السياق أحال محافظ المنوفية مسئولى الحملات الميكانيكية بمركز ومدينة أشمون والوحدات القروية التابعة لها للتحقيق، لعدم وجود محاضر دراسة إستهلاك وقود المعدات وعدم وجود سجل حركة تشغيل وأعطال للسيارات، وكذا عدم ترقيم دفاتر أوامر تشغيل بأرقام مطبوعة، بالإضافة إلى عدم وجود سجل صيانة خاص بالسيارات، حيث وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بوضع تعليمات تعمم على جميع الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للإلتزام بها لتلافى السلبيات وعدم تكرار المخالفات.

هذا وقد أصدر محافظ المنوفية، تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتلافى الملاحظات الواردة بتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وتحصيل متأخرات رسوم النظافة ورفع نواتج التطهير وتمهيد طريق شما - رملة الأنجب ورد الشيىء لأصله ، وكذا تحسين مستوى الإنارة بطريق ساقية المنقدى – شما وطريق طهواى – ساقية المنقدى ، وأكد المحافظ على أنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة فى حالة تكرار تلك المخالفات.

 


المنوفيه

محافظ المنوفيه

احالة موظفين للتحقيق

مستشفى اشمون العام

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