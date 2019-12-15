سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء مجلس النواب بالمحافظة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:57 م
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء مجلس النواب بالمحافظة جانب من لقاء المحافظ باعضاء البرلمان
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إستقبل اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، لتقديم التهانى له علي توليه منصب المحافظ ومناقشة بعض المشكلات المتعلقة بالمورطنين. 
 
من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالنواب، أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة الوطن والمواطنين ، مشيرا الي إنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين ، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.
 
 
 

البحرالاحمر

اعضاء مجلس النواب

الغردقة

محافظ البحر الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكيربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكيربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة