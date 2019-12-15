محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء مجلس النواب بالمحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

إستقبل اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ، اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، لتقديم التهانى له علي توليه منصب المحافظ ومناقشة بعض المشكلات المتعلقة بالمورطنين.

من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالنواب، أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة الوطن والمواطنين ، مشيرا الي إنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين ، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.