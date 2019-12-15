محافظ الأقصر يناقش مشكلات أهالى قرية الدير وإزالة الإشغالات بمنطقة أبو الجود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا مع خالد مجاهد عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا جنوب الأقصر، وعدد من أهالى قرية الدير بإسنا لمناقشة المشكلة المقدمة من الأهالى بخصوص قطعة الأرض المحددة لإقامة مشروع محطة الصرف الصحى بقرية الدير، وذلك بحضور كلٍ من اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى التخطيط وأملاك الدولة والشؤون القانونية بالمحافظة .

واستعرض خالد مجاهد عضو مجلس النواب المشكلة المتقدم بها الأهالى، والتى تدور حول قطعة الأرض بمساحة 1000 فدان التى تم تحديدها لإقامة مشروع محطة الصرف الصحى عليها بقرية الدير، وأوضح أن الأهالى متضررين من تخصيص هذه الأرض لإقامة محطة الصرف الصحى عليها، حيث أنهم قاموا بالفعل بإجراءات التقنين لأوضاعهم على هذه القطعة، مشيراً إلى طلب الأهالى فى تخصيص قطعة بديلة لإقامة محطة الصرف الصحى عليها .

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر أنه سيتم مخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتحديد الإجراءات الفنية التى تم إتخاذها على قطعة الأرض المحددة للمشروع، مع بحث ودراسة مشكلة الأهالى من كافة الجوانب الفنية والاجتماعية والوصول لأنسب الحلول لضمان تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى لخدمة المواطنين، وعدم المساس بحق الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعى للأهالى المتضررين، كما أوضح اللواء محمد يحى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروع محطة الصرف الصحى بقرية الدير سيخدم قرى الدير والهنادى والحلة بحد أدنى 70 ألف نسمة.

من ناحية أخرى، قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، برفقة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات من الباعة الجائلين أسفل كوبرى أبو الجود بوسط المدينة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أيمن راضى مدير أيمن الأقصر، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير ورفع جميع الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصاً على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.

وخرجت الحملات تنفيذاً للتوجيهات بقيادة فريق العمل الميدانى من شرطة المرافق والإشغالات ورؤساء الأحياء وحملة المعدات ومشرفى القطاعات فى الأعمال، حيث تم إزالة كافة المخالفات والإشغالات بمنطقة أبو الجود، وأسفل كوبرى أبو الجود، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وتحت إشراف اللواء عصام ياسين حكمدار محافظة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات وإزالة كافية وفتح الطريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم إزالة كافة التندات القماش وفروشات الخضر والفاكهة الموجودة أسفل الكوبرى حفاظأ على المظهر الحضاري، وجارى العمل والمتابعة فى جميع المناطق بقطاع الحى لإنهاء جميع الظواهر السلبية التى يتضرر منها المواطنين، وذلك حرصاً على سلامتهم وإستعادة المظهر الحضارى والبيئى اللائق لمناطق حى وسط مدينة الأقصر.