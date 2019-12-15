مبعوث أمريكى يلتقى مسؤولين باكستانيين لمناقشة محادثات السلام مع طالبان

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التقى مبعوث السلام الأمريكى لأفغانستان زلماى خليل زاد مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الباكستانيين بعد توقف المحادثات مع حركة طالبان المسلحة.

وذكرت السفارة الأمريكية في إسلام أباد - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد - أن خليل زاد التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وقائد الجيش الباكستانى قمر جاويد باجوا وغيرهم من المسئولين الحكوميين فى إسلام أباد، مشيرة إلى أن المسئولين ناقشوا - خلال لقائهم - الوضع الحالى لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

وأعلن المبعوث الأمريكي - يوم الخميس الماضى - توقف وجيز لمحادثات السلام مع قادة طالبان، بعد يوم من إعلان الحركة مسئوليتها عن هجوم بالقرب من قاعدة (باجرام) الجوية، تسببت في مقتل مدنيين اثنين وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.