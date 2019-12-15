سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مبعوث أمريكى يلتقى مسؤولين باكستانيين لمناقشة محادثات السلام مع طالبان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:35 م
مبعوث أمريكى يلتقى مسؤولين باكستانيين لمناقشة محادثات السلام مع طالبان مبعوث السلام الأمريكى لأفغانستان زلماى خليل زاد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى مبعوث السلام الأمريكى لأفغانستان زلماى خليل زاد مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الباكستانيين بعد توقف المحادثات مع حركة طالبان المسلحة.
وذكرت السفارة الأمريكية في إسلام أباد - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد - أن خليل زاد التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وقائد الجيش الباكستانى قمر جاويد باجوا وغيرهم من المسئولين الحكوميين فى إسلام أباد، مشيرة إلى أن المسئولين ناقشوا - خلال لقائهم - الوضع الحالى لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.
وأعلن المبعوث الأمريكي - يوم الخميس الماضى - توقف وجيز لمحادثات السلام مع قادة طالبان، بعد يوم من إعلان الحركة مسئوليتها عن هجوم بالقرب من قاعدة (باجرام) الجوية، تسببت في مقتل مدنيين اثنين وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.


أمريكا

باكستان

زلماى خليل زاد

طالبان

المحادثات الأمريكية مع طالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة