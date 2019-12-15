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خالد صلاح
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مبعوث أمريكى يصل كوريا الجنوبية وسط زيادة الضغط من الشمال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:28 ص
مبعوث أمريكى يصل كوريا الجنوبية وسط زيادة الضغط من الشمال ترامب وكيم

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وصل المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد فى وقت تكثف فيه بيونج يانج الضغط على واشنطن لتقديم تنازلات من أجل إحياء محادثات نزع السلاح النووى قبل انتهاء المهلة التى حددتها بنهاية العام.

جاء وصول بيجن بعد يوم من تصريح كوريا الشمالية بأنها أجرت "تجربة مهمة" أخرى فى موقع لإطلاق الصواريخ بهدف تطوير سلاح استراتيجى لردع التهديدات النووية الأمريكية.

وقال محللون إن مثل هذه التجارب قد تساعد كوريا الشمالية على تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر وقادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

ولم يدل بيجن بأى تصريحات لدى وصوله إلى مطار قرب سول بعد ظهر اليوم الأحد.

ويعتزم بيجن عقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الاثنين فى إطار زيارته التى تستمر 3 أيام وذلك قبل توجهه إلى طوكيو للتشاور مع نظيره اليابانى. ولم يتضح ما إذا كان سيجتمع مع مسؤولين كوريين شماليين عند الحدود بين الكوريتين.

وأدت زيارة بيجن إلى تكهنات بأنه ربما يحاول إنقاذ المفاوضات من خلال التواصل مع كوريا الشمالية أو بتوجيه رسالة علنية.

 

أمريكا

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

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