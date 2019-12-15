ماليزيا تعمل مع يونيسف على حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بولاية صباح

قالت سلطات الصحة الماليزية اليوم الأحد، إنها تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتوريد تطعيمات ضد مرض شلل الأطفال إلى ولاية صباح التى تقع على جزيرة بورنيو وأعلنت فيها أول حالة إصابة بالمرض فى البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

وأثبتت الفحوص إصابة رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر بشلل الأطفال في السادس من ديسمبر بعد نقله إلى المستشفى مصابا بحمى وضعف في العضلات وهذه أول حالة إصابة من نوعها في البلاد منذ عام 1992.

وتأتي حالة الإصابة في ماليزيا بعد أن أعلنت الفلبين الواقعة إلى الشمال من بورنيو عن أول إصابة بشلل الأطفال فيها منذ عام 1993 في سبتمبر.

وقالت وزارة الصحة الماليزية إن الرضيع أصيب بسلالة من الفيروس تتشارك في بعض الصفات الوراثية مع تلك التي تم رصدها في الفلبين.

وقال المدير نم تاداما أن الخطة هي أن تدعم يونيسف تكلفة التطعيمات وتدير عملية التحصين بمساعدة منظمات غير حكومية مختارة والحكومة الفلبينية.

وأشار إلى أن السلطات لم ترصد حالات إصابة جديدة حتى الآن لكنها ما زالت في انتظار نتائج فحوص لأشخاص تعاملوا مع الرضيع عن كثب وللمنطقة المحيطة بالمكان الذي يعيش فيه.

وقال نور هشام "تود وزارة الصحة أن تؤكد على أن أفضل سبيل للقضاء على شلل الأطفال هو التطعيم. الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال لا تعرف الحدود".