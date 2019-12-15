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لو مركب طقم أسنان.. اعرف ازاى تحافظ عليه فى 8 خطوات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:00 م
لو مركب طقم أسنان.. اعرف ازاى تحافظ عليه فى 8 خطوات طقم أسنان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يلجأ البعض لتركيب طقم الأسنان نظرا لوجود مشاكل فى اللثة والأسنان أدت لسقوط الأسنان، وقد يكون ذلك نتيجة كبر السن أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكر.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic ينصح بالاعتناء بطقم الأسنان بعد تركيبه وذلك باتباع النصائح الآتية..

1:بعد تناول الطعام ينصح بانتزاع طقم الأسنان وغسله جيدا بالمياه وذلك لإزالة بقايا الطعام المتراكمة بداخله.

2: احرص على عدم ثنى أو إتلاف الطقم أثناء غسله.

3: نظف فمك جيدا بعد إزالة الطقم من خلال استخدام فرشاة أسنان ناعمة وذلك للحفاظ على نظافة الفم واللثة وحمايتهم من الالتهابات وانتشار الفيروسات والبكتيريا.

4: من الممكن نقع طقم الأسنان فى مياه ومعقم خاص للطقم ولكن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب.

5:ينصح باتباع تعليمات الطبيب والمتابعة الدورية معه للتأكد من تركيب الطقم جيدا ونظافته.

6: ينصح بتجنب استخدام مواد التنظيف الخشنة أو الغسول الذى يسبب تلف أو التهاب فى اللثة والأسنان.

7:ينصح بالابتعاد عن استخدام معجون الأسنان المبيض لأنه قد يسبب تغيير لون الطقم وتلفه.

8: الابتعاد عن استخدام المياه الساخنة المغلية فى الفم.


طقم أسنان

الاسنان

تنظيف طقم الأسنان

الفم

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