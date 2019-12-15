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كيف يتم حماية الأطفال من التعرض للرصاص في الألعاب المعدنية والبلاستيكية؟

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:00 م
كيف يتم حماية الأطفال من التعرض للرصاص في الألعاب المعدنية والبلاستيكية؟ لعب الأطفال البلاستيكية
كتبت هند عادل

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يستخدم الاطفال اللعب البلاستيكية بشكل يومى دون معرفة ما قد تحمله هذه الألعاب من مخاطر صحية عليهم نتيجة للمكونات الداخله فى تصنيعها، وهو ما يتطلب حماية الأطفال من التعرض للرصاص في الألعاب المعدنية والبلاستيكية ، وخاصة اللعب المستوردة والألعاب العتيقة ومجوهرات الألعاب.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها  CDC، يحصل العديد من الأطفال على ألعاب وألعاب مجوهرات كهدايا خلال موسم الإجازات، قد تحتوي بعض الألعاب ، وخاصة اللعب المستوردة والألعاب العتيقة والمجوهرات على الرصاص،  على الرغم من أن الرصاص غير مرئي للعين المجردة وليس له رائحة ، فإن التعرض للرصاص يمكن أن يضر بشدة بصحة الطفل.

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يميل الأطفال الصغار إلى وضع أيديهم أو ألعابهم أو أشياء أخرى والتي قد تكون مصنوعة من الرصاص أو ملوثة بالرصاص أو غبار الرصاص في أفواههم،  إذا كان فى المنزل طفل صغير  ، فيجب التأكد من عدم وصول الطفل إلى الألعاب أو المجوهرات أو غيرها من الأشياء التي قد تحتوي على رصاص.

 

الرصاص في اللعب
 

يمكن العثور على الرصاص في الأجزاء المعدنية والبلاستيكية من بعض الألعاب والمجوهرات والألعاب ، خاصة تلك المصنوعة في بلدان أخرى ، وكذلك الألعاب والمقتنيات العتيقة.

يؤدي الرصاص إلى تليين البلاستيك ، مما يجعل اللعبة أكثر مرونة للعودة إلى شكلها الأصلي يمكن استخدام الرصاص أيضًا في اللعب البلاستيكية لتثبيت الجزيئات من الحرارة.

كما يمكن أن يتشكل غبار الرصاص على اللعب عندما تتعرض بعض المواد البلاستيكية لأشعة الشمس والهواء والمنظفات التي تعمل على تكسير الرابطة الكيميائية بين الرصاص والبلاستيك.

كما يمكن أيضًا دمج الرصاص مع معادن أخرى ، مثل القصدير ، لإنشاء سبائك تستخدم في صنع الألعاب.

 

ماذا تفعل الأم إذا  شعرت بالقلق لتعرض الطفل للرصاص في لعبة؟

 

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فى حالة تعرض الطفل للعبة تحتوي على الرصاص ، فيجب إزالتها فورًا ، ومعظم الأطفال الذين يتعرضون للرصاص ليس لديهم أعراض،  اختبار الرصاص في الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الطفل قد تعرض للرصاص لأنه فى حاله زيادة مستويات الرصاص في الدم ، قد تزداد أيضًا الآثار الضارة الناجمة عن الرصاص.

 

ما هي آثار ارتداء لعبة المجوهرات التى تحتوى على الرصاص ؟
 

إن ارتداء مجوهرات الألعاب التي تحتوي على الرصاص لن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الرصاص في دم الطفل،  ومع ذلك ، فإن مضغ أو مص أو بلع لعبة المجوهرات التي تحتوي على الرصاص سيعرض الطفل لمخاطر صحية ، ولم يتم تحديد مستوى آمن من الرصاص في الدم لدى الأطفال وقد تبين أن مستويات الرصاص المنخفضة في الدم تؤثر على معدل الذكاء والقدرة على الاهتمام والإنجاز الأكاديمي، والخبر السار هو أن التسمم بالرصاص في الطفولة يمكن الوقاية منه بنسبة 100 ٪.

 

 


العاب الاطفال

مخاطر العاب الاطفال

التسمم بالرصاص

مخاطر اللعب البلاستيكيه

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