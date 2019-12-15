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كبير المفاوضين فى الاتحاد الأوروبى يستبعد إتمام "بريكست" فى 2021

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:26 م
كبير المفاوضين فى الاتحاد الأوروبى يستبعد إتمام "بريكست" فى 2021 ميشيل بارنييه
كتبت رباب فتحى

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اعترف ميشيل بارنييه ،كبير المفاوضين في الاتّحاد الأوروبي، في لقاءٍ خاصّ بأنه لا يمكن الانتهاء من المفاوضات التجارية المتعلّقة بخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، ضمن الإطار الزمني الذي طالب به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

واعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هذا الاعتراف يتناقض مع تعهدات رئيس الوزراء بـ "إنجاز الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي".

 وفي تسجيل تم تسريبه وحصلت عليه "إندبندنت"، أطلع ميشيل بارنييه اجتماعاً خاصاً أن الجدول الزمني للمملكة المتحدة الذي حدّد 11 شهراً لإنهاء المحادثات التجارية بحلول السنة 2021، هو "غير واقعي"، مشيراً إلى أن المفاوضات ستستمر لوقتٍ طويل بعد نهاية السنة المقبلة.

 وأضاف بارنييه في حديثه خلال اجتماع مغلق مع مجموعة من كبار الأعضاء في البرلمان الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع: "في ما يتعلق بهذا الاتفاق، لن ننجز كلّ شيء خلال 11 شهرا. سنفعل كلّ ما في وسعنا، لكننا لن نتمكّن من الانتهاء من كلّ شيء".


بريكست

الاتحاد الأوروبى

ميشيل بارنييه

بوريس جونسون

الانتخابات البريطانية

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