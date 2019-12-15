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فيديو.. مسئول عسكرى يمنى: العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثى مستمرة بقوة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:19 م
فيديو.. مسئول عسكرى يمنى: العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثى مستمرة بقوة جانب من الاجتماع اليوم
إيمان حنا

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أكد قائد العمليات المشتركة باليمن اللواء الركن صغير بن عزيز، أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية تسير وفقاً للخطط المرسومة بقوة، وأن قوات الجيش الوطنى مسنودة بتحالف دعم الشرعية يحققون انتصارات متتالية فى مختلف الجبهات والميادين، وفق بيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

جاء ذلك خلال ترأّس قائد العمليات المشتركة، اجتماعاً لرؤساء أركان العمليات المشتركة لمناقشة العمليات القتالية والعسكرية في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية بحضور رئيس هيئة ركن العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري.

وأشار اللواء بن عزيز إلى الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها مليشيات الحوثى فى الساحل الغربي وفى مختلف المناطق، ورفضها للاتفاقات والمواثيق وسعيها الحثيث فى إفشال وتدمير ما تبقى من اتفاق استوكهولم والجهود المبذولة فى سبيل تحقيق السلام.

وثمن قائد العمليات المشتركة الإسناد الفاعل والمباشر من طيران تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش الوطنى خلال المعركة وإلحاق مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وأشاد بالانتصارات والبطولات التى سطرتها وحدات الجيش الوطنى الخميس الماضى فى المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف، حيث تمكنت من تحرير سلسلة جبال قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة شمال المحافظة، فى عملية نوعية بمشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية، وتكبيد مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.


اليمن

العمليات العسكرية

الحوثيين

الحوثى

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