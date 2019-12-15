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فيديو.. تصفيق على نغمات "حلوة بلادى" بمسرح منتدى شباب العالم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:25 م
فيديو.. تصفيق على نغمات "حلوة بلادى" بمسرح منتدى شباب العالم
كتب محمد عطية

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وسط وصلة من السعادة قدمت الدكتورة دعاء صابر، مقطوعات من الأغانى، على آلة "الفلوت"، التى منها حلوة بلادى، و3 دقات، على مسرح شباب العالم، فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

وفى نهاية العرض، قدمت الدكتورة دعاء صابر، الشكر لمنظمى منتدى شباب العالم، على تنظيم هذا الحدث.

ويشهد اليوم، عددًا من الفعاليات في مسرح شباب العالم لعدد من المشاركين تتضمن فرقة «brass band sound» من مصر+، وpou من نيوزيلندا، وwazih من الكاميرون، وashra kunwar  من نيبال، وiheb،dana «oud duo»  من تونس والأردن.

وكانت أشعلت فرقة إيقاعات brass band، حماس الجماهير الحاضرين، على مسرح شباب العالم، فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

 

منتدى شباب العالم

موسيقى

الرئيس

شباب العالم

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