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فيديو.. المطربة ashra kunwar تشيد بمصر ومنظمى منتدى شباب العالم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:10 م
فيديو.. المطربة ashra kunwar تشيد بمصر ومنظمى منتدى شباب العالم
محمد عطية

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بدأت المطربة ashra kunwar من نيبال، تقديم فقراتها، على مسرح شباب العالم، فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

وقدمت  ashra kunwarالشكر لمنظمى منتدى شباب العالم، على الاستقبال والتنظيم الرائع.

ويشهد اليوم، عددًا من الفعاليات في مسرح شباب العالم لعدد من المشاركين تتضمن فرقة «brass band sound» من مصر، وpou من نيوزيلندا، وwazih من الكاميرون، وashra kunwar من نيبال، وiheb،dana «oud duo»  من تونس والأردن.

وكانت أشعلت فرقة إيقاعات  brass ban حماس الجماهير الحاضرين، على مسرح شباب العالم، فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.


منتدى شباب العالم

شباب العالم

مسرح شباب العالم

فعاليات مسرح شباب العالم

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