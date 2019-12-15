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فوائد مذهلة لتناول كوب ماء الليمون يوميا.. تعرف عليها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
فوائد مذهلة لتناول كوب ماء الليمون يوميا.. تعرف عليها الماء بالليمون
كتبت فاطمة ياسر

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-يساعدك ماء الليمون في إنقاص الوزن، وهذا الأمر يكون لأن هذه الماء تساهم في كبح الشهية وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في القضاء علي الوزن الزائد. 
 
-يساعد على منعك من المرض، وهذا الأمر صحيح، لأنه غني بفيتامين سي، الذي يساهم بشكل كبير تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض للإصابة بالأمراض المناعية المختلفة، كما أنه يقلل من انتشار العدوي. 
 
-يساعد علي الهضم، نظرا لاحتواء هذا المشروب علي نسبة عالية من الألياف فهذا يتسبب بشكل كبير في التخلص والقضاء علي مشاكل المعدة كالتعرض لعسر الهضم، ولذا عليك تناوله باستمرار. 
 
-يبقي جلدك رطب، فهذا المشروب غني بالألياف والماء وفيتامين سي، وهذا الأمر يجعله من المشروبات الهامة التي تساهم بشكل كبير في بقاء جلدك رطب وخالي من الترهل، ولذا عليك تناول كوبا منه يوميا. 
 
- يساعد في تحسن وظائف الكبد، يعمل علي تخلص الكبد من السموم، والحفاظ  علي صحته بشكل قوي وجيد، والحد من تراكم الدهون والسموم عليه.

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فوائد الليمون

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