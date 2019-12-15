سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فشل قمة المناخ فى التوصل لحلول بشأن تنظيم أسواق الكربون العالمية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:33 م
فشل قمة المناخ فى التوصل لحلول بشأن تنظيم أسواق الكربون العالمية قمة المناخ
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت محادثات ماراثونية دولية بشأن المناخ، الأحد، إلى تأجيل المفاوضين قرارا حيويا بشأن تنظيم أسواق الكربون العالمية، للعام المقبل.
 
 
فبعد أسبوعين من المفاوضات في مدريد حول سبل معالجة طاهرة الاحتباس الحراري العالمية، صدقت وفود 200 دولة على بيانات تدعو لمزيد من الطموح في تقليص نسب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، ومساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية.
 
لكن بالرغم من الانخراط في أطول محادثات مناخ أجريت على الإطلاق في نحو 25 نسخة من مؤتمرات التغير المناخي، فإن الوفود أرجأت البت في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حتى القمة المقبلة في غلاسكو بعد عام.
 
وتحدد أسواق الكربون سعرا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون- الغاز الرئيسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحرارى، وتسمح للدول أو الشركات بتبادل حدود الانبعاثات التي يمكن تقليصها، ما يشجع على تبني تقنيات منخفضة الانبعاثات.
 
وكانت دول من أوروبا وقارات أخرى أعلنت أن عدم التوصل لاتفاق بشأن كيفية إدارة تبادل الانبعاثات الكربونية أفضل من إبرام اتفاق ضعيف من شأنه تقويض نحو 12آلية إقليمية قائمة بالفعل حول الانبعاثات الكربونية.
 
وقال محمد أدو مدير مركز "باور شيفت أفريكا":" لحسن الحظ، القواعد الضعيفة المتعلقة بآلية السوق التي روجت لها البرازيل وأستراليا والتي كان من شأنها تقويض جهود تقليص الانبعاثات، أهملت".
 
ورافق المحادثات احتجاجات غاضبة في بعض الأحيان من قبل جماعات معنية بالبيئة والسكان الأصليين داخل وخارج أروقة المؤتمر.
 
وعكست المظاهرات الإحباط المتزايد خاصة بين الشباب إزاء المسار البطيء لجهود الحكومات لكبح جماح التغير المناخي.
 
ومن بين الوثائق التي تبنتها القمة الأممية، التي أقرت اليوم الأحد كان إعلان "تشيلي- مدريد تايم فور أكشن" وهو بيان يدعو الدول لتحسين تعهداتها الحالية لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
 
وهو أمر ضروري للالتزام مع أهداف اتفاق باريس 2015 بتجنب ارتفاع درجات حرارة الكوكب بمعدل يتجاوز 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
 
وحتى الآن، يسير كوكب الأرض في طريقه نحو ارتفاع من 3 إلى 4 درجات مئوية، مع عواقب وخيمة محتملة لعدة بلدان.
 
 
ووافقت البلدان أيضا على تخصيص أموال لأضعف البلدان لتعويضها عن آثار الظواهر الجوية الشديدة، والتي تعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحا للدول الجزرية الصغيرة.
 
ولكن منظمات بيئية وناشطين اتهموا البلدان الغنية في العالم بإظهار القليل من الالتزام بمعالجة تغير المناخ بشكل جاد.
 
وترأست تشيلي المحادثات، وكان يجب نقل القيادة بسرعة إلى مدريد وسط احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة في العاصمة سانتياغو، ومدن أخرى.
 
وعلى الرغم من الضغط من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، انتقد نشطاء حكومة الرئيس التشيلي سانتياغو بينيرا بسبب التمسك بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم حتى عام 2040.

محادثات

المناخ

قمة المناخ

مدريد

أسواق الكربون العالمية

انبعاثات الغازات

الاحتباس الحرارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاريكاتير صحيفة سعودية.. بدء قمة المناخ فى مدريد

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 10:00 م

استمرار قمة المناخ فى مدريد.. المنظمة العالمية للأرصاد: نعيش فى العقد الأعلى حرارة بسجل المناخ.. أمين عام المنظمة: المحيطات تدفع ثمنا باهظا للاحتباس الحرارى.. وصحيفة: أزمة المياه تحدٍ رئيسى بأمريكا اللاتينية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 01:43 ص

انطلاق أعمال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة فى إسبانيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 12:44 م

الأمم المتحدة تفتتح قمة المناخ فى مدريد

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 11:32 ص

رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تبدأ مهمتها بحضور قمة المناخ وزيارة إفريقيا

الأحد، 01 ديسمبر 2019 11:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة