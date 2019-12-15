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غرفة المنشآت الفندقية تتواصل مع جهات تعليمية دولية لتطوير المناهج التدريبية للعاملين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:57 ص
غرفة المنشآت الفندقية تتواصل مع جهات تعليمية دولية لتطوير المناهج التدريبية للعاملين فندق سياحى
كتبت آمال رسلان

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تقوم غرفة المنشآت الفندقية بالتواصل مع جهات تعليمية دولية لتطوير المناهج التدريبية التى يتم تقديمها للعمالة الفندقية فى مصر، وذلك لتتماشى المناهج مع التطور الحاصل على المستوى العالمى، وللحصول على اعتماد دولي للشهادات الممنوحة للمتدربين.
 
وأوضحت الغرفة أنه جارى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمتدربين، وستكون متصلة بقاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لمواكبة ما تقوم به الدولة لتنمية العنصر البشرى، وخاصة فى قطاع السياحة.
 
وقالت الغرفة إن المجلس يولى اهتماما كبيرا بتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمة، وخلق الوعى اللازم للعاملين بمختلف الإدارات الفندقية، ويشاركه في هذا الاهتمام وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية. 
 
وأشارت إلى أنه عند وضع البرامج التدريبية تمت مراعاة أن يتم تنظيمها بمختلف المقاصد السياحية، وأن تغطى المهارات الاساسية الواجب توافرها للعاملين في المجال الفندقي، وأن يمتلك المحاضر المعرفة الفندقية اللازمة كذلك الشخصية القادرة على توصيل المعلومة بيسر مع مراعاة الفترة الزمنية المتاحة للتدريب ومناسبتها لما يتم شرحه.
 
ولفتت إلى أنه تم عقد الدورات التدريبية خلال 2019 في كل من الأقصر وأسوان ومدن محافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة، وبلغ عدد المتدربين خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر الماضى 3248 متدرب ومن المتوقع أن يصل عدد المتدربين بنهاية ديسمبر الجارى 2000 متدرب.

الفنادق

العمالة الفندقية

السياحة

تدريب

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