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غدا.. جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:00 ص
غدا.. جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة جامعه القاهرة تحتفل باليوم العالمى لذوى الاعاقة
كتب محمد صبحى

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تحتفل جامعة القاهرة باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمعرض فنى ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوى الإعاقة، وذلك غدا الإثنين، الساعة 12 ظهرًا أمام المكتبة المركزية الجديدة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان له، أن الجامعة أطلقت مبادرة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعى بعمل دورة تدريبية فى تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، كما تعمل الجامعة على استقبال لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة، لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة فى حقوق ذوي الإعاقة، وتولى اهتمامًا بالغًا بهذا الملف وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل، مشيرًا إلى أنه تم انشاء وحدة بالجامعة لذوى الإعاقة لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.


التعليم العالى

جامعه القاهره

اليوم العالمى لذوى الاعاقه

محمد الخشت

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