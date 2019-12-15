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عصابة سرقة الشقق بالبساتين تعترف: نسرق بالمفتاح المصطنع وكله رايح على المخدرات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:23 ص
عصابة سرقة الشقق بالبساتين تعترف: نسرق بالمفتاح المصطنع وكله رايح على المخدرات سرقة شقق - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق، واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية، بأسلوب المفتاح المصطنع، وذلك لاحتياجهما لشراء المواد المخدرة.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

 

 

 


مباحث البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

عصابة سرقة الشقق فى البساتين

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