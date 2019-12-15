عادات خاطئة هتبوظ أسنانك.. ابعد عنها

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من العادات الخاطئة التى نتبعها يوميا وتسبب تكسير الأسنان وسقوطها وتسوسها، لذلك ذكر موقع medicalnewstoday هذه العادات للابتعاد عنها وذلك للحفاظ على صحة الأسنان وهى:

1:الإفراط فى تناول السكريات والحلويات يسبب ضعف الأسنان وتسوسها ، لذلك ينصح بالحد من تناول الحلويات واستبدالها بتناول الخضروات والفواكه.

2:الاكثار من تناول مشروبات الصودا والكحول تؤثر على صحة الأسنان، حيث انها تسبب زيادة الترسبات وتدهور المينا الذى تعطى للأسنان قوة.

3:الافراط فى التدخين، يؤثر على صحة اللثة والأسنان ويسبب فقدان الاسنان والتصبغات.

4:الجز على الأسنان من العادات الخاطئة التى تؤثر على صحتهم وتسبب الاعوجاج والكسر.

5:إهمال نظافة الأسنان تسبب تكسيرها وتسوسها، لذلك ينصح بغسل الأسنان يوميا وخصوصا بعد تناول الطعام.

6:الإكثار من شرب العصائر التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، حيث إنها تسبب تسوس الأسنان وضعفها.

7: قضم الأظافر من العادات السيئة التى يتبعها الكثيرون ولكنها تؤثر على صحة الجسم والأسنان حيث تنتقل الميكروبات والجراثيم من الأظافر للفم والأسنان مما يسبب التهابات فى اللثة.