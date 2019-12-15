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عائلة نصابة جدا.. ربة منزل تستعين بزوجها وابنتهما لنشل الفتيات بالشيخ زايد

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:35 ص
عائلة نصابة جدا.. ربة منزل تستعين بزوجها وابنتهما لنشل الفتيات بالشيخ زايد نشل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تحقق نيابة الشيخ زايد مع تشكيل عصابي عائلي، مكون من ربة منزل وزوجها وابنتهما، متورطين فى ارتكاب عشرات من وقائع النشل بالمولات التجارية، والشوارع، باستخدام حيلة ادعاء الابنة تعرضها لوعكة صحية، وعقب محاولة إحدى السيدات مساعدتها يتم سرقة مصوغاتها الذهبية، ومحتويات حقيبتها.

وكشفت تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، ومعاونيه النقيبان طارق الحمزاوى، وإسلام شوق، أن المتهمة سابق اتهامها فى 35 قضية نشل وسرقة، كما أن زوجها وابنتها متهمين فى قضايا نشل ومخدرات، وأنهم يستهدفون المولات التجارية المزدحمة لاستهداف ضحاياهم، خاصة من السيدات والفتيات الاتى يرتدين مصوغات ذهبية.

ومن خلال الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد عدة أكمنة وتمكن الرائد كريم سمير، والنقباء على أمجد، وعمر منصور، وأحمد بدوى، وأمناء شرطة وليد فاروق، وإسلام مصطفى، وخالد السيد، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع النشل، آخرها سرقة مصوغات ذهبية من فتاة، عقب اختلاق الابنة المتهمة، حديث مع المجنى عليها، ثم مغافلتها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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