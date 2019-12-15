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ضبط 543 مخالفة مرورية بأسوان و129 قضية مرافق

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:07 م
ضبط 543 مخالفة مرورية بأسوان و129 قضية مرافق قوات أمن
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان. تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية، وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير 543 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارة ودراجة نارية بدون ترخيص.

كما تضمنت الجهود تحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 61 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 69 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم تحرير (129) مخالفة متنوعة شملت رفع 96 حالة إشغال بالطريق العام، و(32) مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

 


حملة المرافق فى اسوان

مرور اسوان

مدير امن اسوان

مديرية امن اسوان

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