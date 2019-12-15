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ضبط 47 ألف قرص مجهول المصدر بمخزن غير مرخص بالشرقية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:22 م
ضبط 47 ألف قرص مجهول المصدر بمخزن غير مرخص بالشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط التفتيش الصيدلى بالشرقية، أكثر من 47 ألف قرص مجهول المصدر بمخزن غير مرخص بالإبراهيمية، ذلك بناء على تعليماته الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لإحكام الرقابة على سوق الدواء والصيدليات، وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون .

وشنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين المحافظة لمداهمة أحد مخازن الأدوية غير المرخصة بمدينة الإبراهيمية، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالإتجار فى الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 47343 " قرص/عبوة/وحدة/زجاجة" لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة معدة للبيع بالجملة فى مكان غير مرخص له الإتجار والتوزيع على الصيدليات، منها غير مسجل بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع .

وتم تحريز المضبوطات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى عدد 10 دفاتر إيصالات استلام نقدية مستخدمه فى تسجيل تعاملات المخزن غير المرخص، وعدد من الفواتير الصادرة التى تفيد تعاملات المخزن فى التوزيع بالجملة على صيدليات بدون ترخيص لذلك، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة مركز الإبراهيمية، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك فى الحملة على المجهود المبذول .


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