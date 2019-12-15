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ضبط 3 طن كبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادامى بقليوب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:33 م
ضبط 3 طن كبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادامى بقليوب كبدة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية أكثر من 3 طن كبده وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادامى بثلاجة بقليوب تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،بضبط المدير المسئول عن إحدى ثلاجات حفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيازته 3,036 طن من السلع الغذائية "الكبدة والأسماك المجمدة" المعبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى 
 
وبالفحص الطبي علي المضبوطات تبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادامى وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

قليوب

تموين

سلع غذائية

القليوبية

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