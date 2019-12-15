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ضبط تمثالين عليهما نقوش فرعونية بحوزة شخصين بصحراوى الإسكندرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:18 م
ضبط تمثالين عليهما نقوش فرعونية بحوزة شخصين بصحراوى الإسكندرية المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالإسكندرية بحوزتهما تمثالين يشتبه فى أثريتهما.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية "وحدة تأمين الطرق والمنافذ" أثناء القيام بأعمال تأمين طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة. حال استقلال سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما "تمثالين عليهما نقوش فرعونية "يشتبه فى كونهما أثريان"- مبلغ مالى"، وضُبط بحوزة أحدهما "رخصة قيادة مهنية مُثبت عليها صورته "مزورة" وتحمل إسم آخر غيره".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثالين بقصد الإتجار، وأن رخصة القيادة مزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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