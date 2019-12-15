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ضاحى خلفان: السعودية دعت قطر لإصلاح ذات البين وتميم مستمر بمخطط تشتيت العرب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:06 ص
ضاحى خلفان: السعودية دعت قطر لإصلاح ذات البين وتميم مستمر بمخطط تشتيت العرب ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق - أرشيفية
كتب محمد رضا

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يواصل ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، انتقاده لمواقف بعض الدول المخربة فى المنطقة العربية التى تستهدف أمن البلدان المستقرة.

وقال ضاحى خلفان: "فى عالم التواصل الاجتماعى يفضح المزور والكاذب وكل من كان على شاكلتهما لأن العالم واعى بكل هذه الأساليب"، مضيفًا "أرادوا نزع العروبة من ضمائر العراقيين واللبنانيين الشيعة والانصياع للولى الفقية الفارسى فأبت العروبة عندهم إلا أن تعلن تمردها فى شوارع البلدين".

وأضاف قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدات على تويتر، "قمع الشعوب لا يؤدى إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار"، لافتًا إلى أن ما تقوم به سياسة قطر يعد كارثة أخلاقية فى عالم العلاقات (العربية – العربية)، مشددًا على أن قطر مزقت الأمة شر ممزق.

ضاحى خلفان يتحدث عن محاولات قمع الشعوب العربية
ضاحى خلفان يتحدث عن محاولات قمع الشعوب العربية

 

وتابع " البعض يتفنن فقط فى التخريب، لذلك لا يوجد خيار ثالث إلا مواجهة أكاذيب وألاعيب قطر"، مضيفًا "حاولت المملكة مرتين دعوة تميم لإصلاح ذات البين فرفض تميم الحضور، وحاولت الكويت 3 مرات اقناع تميم بالاستجابة، ورفض الاستجابة، وتصر قطر على لعن دول التحالف لأنها تعلم أنه البقية الباقية من تجمع عربى متماسك يهدف إلى وحدة الصف العربى، وهى تهدف إلى تشتيت العرب، ولذلك تختلف معه فى الهدف".

2
ضاحى خلفان يسلط الضوء على الأعمال التخريبية لقطر

 

3
ضاحى خلفان يكشف رفض قطر مبادرات المصالحة مع السعودية

 


ضاحى خلفان

دول الرباعى العربى

مقاطعة قطر

تميم بن حمد

المملكة العربية السعودية

قطر تدعم الإرهاب

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