سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وفد برلمانى يشتبك مع مسئول بالنقل.. ومحافظ البحر الأحمر يتدخل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:51 م
صور.. وفد برلمانى يشتبك مع مسئول بالنقل.. ومحافظ البحر الأحمر يتدخل جانب من الاجتماع
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اجتماع وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، باجتماع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ضمن فعاليات الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة، لمتابعة سيرعددا من مشروعات الطرق، وكذلك تفقد أحوال الموانئ بالمحافظة، اشتباكا بين النواب والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، بسبب عدم قيام الأخير بالرد على الاستفسارات الكاملة النواب، بشأن تكلفة ما تم تنفيذه، فى حديث المسئول بالهيئة عن إجمالى تكلفة المشروع.



وتساءل خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، عن إجمالى ما تم إنفاقه فى تنفيذ ملف الطرق، مشيرا إلى أن تساؤله للتعرف على ما إذا كان هناك أى معوقات أمام تنفيذ المشروعات لتقوم اللجنة بدورها فى مساندة المحافظة، فيما رد المسئول بالنقل، أن بعض الأرقام غير جاهزة وسيتم تجهيزها غدا.

وهنا أبدى عماد محروس، عضو لجنة النقل بالبرلمان، اعتراضه على عدم رد المسئول، بحجة تجهيز الأرقام، قائلا: "ازاي إحنا جايين نتكلم النهارده فى حضور محافظ البحر الأحمر، وفى الآخر تقول الأرقام مش معايا، دا مش رد سياسى، فى وجود اجتماع على مستوي رقابى واسع".

وتدخل اللواء عمرو حلمي محافظ البحر الأحمر، بحديث وجهه لمسئول وزارة النقل: "حقهم يعرفوا، اللجنة دورها رقابى في المقام الأول، لو معندكش رد راجع وتعالى رد أو قول معنديش أرقام، لازم نتكلم مع النواب بكل شفافية".

12201915223452592-WhatsApp-Image-2019-12-15-at-10.25.23-PM
 
12201915223452592-WhatsApp-Image-2019-12-15-at-10.25.24-PM-(1)
 
12201915223452592-WhatsApp-Image-2019-12-15-at-10.25.24-PM
 
12201915223452592-WhatsApp-Image-2019-12-15-at-10.25.26-PM-(1)
 
12201915223452592-WhatsApp-Image-2019-12-15-at-10.25.26-PM

البرلمان

النقل

اخبار النقل

البحر الأحمر

وفد برلماني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة