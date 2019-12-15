صور.. وفد برلمانى يشتبك مع مسئول بالنقل.. ومحافظ البحر الأحمر يتدخل

كتب محمد مجدى السيسى

شهد اجتماع وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، باجتماع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ضمن فعاليات الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة، لمتابعة سيرعددا من مشروعات الطرق، وكذلك تفقد أحوال الموانئ بالمحافظة، اشتباكا بين النواب والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، بسبب عدم قيام الأخير بالرد على الاستفسارات الكاملة النواب، بشأن تكلفة ما تم تنفيذه، فى حديث المسئول بالهيئة عن إجمالى تكلفة المشروع.





وتساءل خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، عن إجمالى ما تم إنفاقه فى تنفيذ ملف الطرق، مشيرا إلى أن تساؤله للتعرف على ما إذا كان هناك أى معوقات أمام تنفيذ المشروعات لتقوم اللجنة بدورها فى مساندة المحافظة، فيما رد المسئول بالنقل، أن بعض الأرقام غير جاهزة وسيتم تجهيزها غدا.



وهنا أبدى عماد محروس، عضو لجنة النقل بالبرلمان، اعتراضه على عدم رد المسئول، بحجة تجهيز الأرقام، قائلا: "ازاي إحنا جايين نتكلم النهارده فى حضور محافظ البحر الأحمر، وفى الآخر تقول الأرقام مش معايا، دا مش رد سياسى، فى وجود اجتماع على مستوي رقابى واسع".



وتدخل اللواء عمرو حلمي محافظ البحر الأحمر، بحديث وجهه لمسئول وزارة النقل: "حقهم يعرفوا، اللجنة دورها رقابى في المقام الأول، لو معندكش رد راجع وتعالى رد أو قول معنديش أرقام، لازم نتكلم مع النواب بكل شفافية".