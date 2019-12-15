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الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:52 م
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صور.. مسابقة فى الصياح.. إندونيسيات يقدمن نصائح للمجتمع

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:06 م
صور.. مسابقة فى الصياح.. إندونيسيات يقدمن نصائح للمجتمع جانب من المسابقة
رويترز

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شاركت عشرات الإندونيسيات في مسابقة للصياح في العاصمة جاكرتا حيث تمنح كل متسابقة مدة خمس دقائق على منصة لتوجيه نصيحة بصوت مرتفع فى قضايا مثل الصحة والتعليم وحماية الأطفال أمام حشد من الأشخاص.

وتأتي المتسابقات وأغلبهن ربات بيوت من شعب بيتاوي السكان الأصليين للمدينة، واللاتي اكتسبن سمعة في إندونيسيا كونهن يتسمن بالعفوية والصراحة.

وقال محمد رفقي منظم المسابقة إنه بالإضافة إلى القيود المفروضة على التطرق إلى موضوعات معينة فإنه محظور على المتسابقات أيضا استخدام‭‭ ‬‬عبارات بذيئة أو الإشارة بأصابعهن عند التحدث أمام الحشد.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى‭‭ ‬‬فهم التقاليد الخاصة بسكان بيتاوي وأن الفائزة تحصل على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون روبية (107 دولارات).

وقال رفقي إن العبارات المستخدمة في المسابقة "هي الكلمات أو الأمثال المستخدمة في الحياة اليومية".

وتأتي المسابقة في إطار احتفال‭‭ ‬‬تستضيفه منطقة كامبونج ميلايو. وتقام للمرة الأولى في المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة بالمدينة التي يقطنها عشرة ملايين شخص. ‭‭ ‬‬وقالت ربة منزل تدعى سوليستياوي التي كانت من بين 32 متسابقة قبل الصعود إلى المنصة إنها تدربت على المسابقة في المنزل أمام المرآة.

وأضافت سوليستياوي (43 عاما) "أعتقد أن من المهم كيفية توجيه الرسائل عبر هذا الاحتفال حيث أن الكثير من الأطفال هناك لا يذهبون إلى المدرسة كما أن الآباء لا يشجعونهم على الذهاب إلى المدرسة".

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 

متسابقات
متسابقات

 

متسابقة
متسابقة

 


مسابقة

صياح

مسابقة صياح

جاكرتا

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