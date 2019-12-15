صور.. حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالى والسائقين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات نظافة ورفع للإشغالات، وذلك بناءاً على الخطة التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لقرية الشغب، بحملة نظافة إستهدفت الطريق الرئيسى مصر اسوان ومدخل قرية الشغب وعلى جانبى ترعة الكلابية وترعة السلامية بقرية الدبابية ومركز شباب الدبابية وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وقسم النظافة.

وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق وتسوية وتمهيد الشارع مما لاقى إستحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

كما قادت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، حملة نظافة إستهدفت منطقة القرية والشادر بجوار ترعة الرمادى وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية، وقسم النظافة بالمركز، وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق وتسوية وتمهيد الشارع.

ومن جانبه أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا على قسم النظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، والاهتمام بمستوى النظافة، وعدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من ألقى المخلفات خارج الحاويات المخصصة لها.



حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالي والسائقين

جانب من رفع المخلفات الصلبة والقمامة من الطريق الرئيسى الزراعى باسنا