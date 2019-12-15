سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالى والسائقين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:07 م
صور.. حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالى والسائقين جانب من حملة النظافة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات نظافة ورفع للإشغالات، وذلك بناءاً على الخطة التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لقرية الشغب، بحملة نظافة إستهدفت الطريق الرئيسى مصر اسوان ومدخل قرية الشغب وعلى جانبى ترعة الكلابية وترعة السلامية بقرية الدبابية ومركز شباب الدبابية وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وقسم النظافة.

وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق وتسوية وتمهيد الشارع مما لاقى إستحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

كما قادت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، حملة نظافة إستهدفت منطقة القرية والشادر بجوار ترعة الرمادى وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية، وقسم النظافة بالمركز، وتمكنت الحملة من رفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق وتسوية وتمهيد الشارع.

ومن جانبه أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا على قسم النظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، والاهتمام بمستوى النظافة، وعدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من ألقى المخلفات خارج الحاويات المخصصة لها.

 

 

حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالي والسائقين (1)
حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالي والسائقين 

 

حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالي والسائقين (2)

جانب من رفع المخلفات الصلبة والقمامة من الطريق الرئيسى الزراعى باسنا

حملات نظافة وإزالة إشغلات بطريق مصر أسوان الرئيس لخدمة الأهالي والسائقين (3)

مدينة اسنا تواصل حملات النظافة وازالة الاشغالات لخدمة المواطنين

 


الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

تجميل طريق مصر اسوان الزراعي

مدينة اسنا

ازالة اشغالات بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة