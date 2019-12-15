صور.. حماية المستهلك بالأقصر ترد 5500 جنيه لمواطن ثمن تكييف وتغلق مركز صيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل تموين الأقصر، أن رجال حماية المستهلك بالمديرية واصلوا حملاتهم للمرور على مراكز الصيانة المعتمدة، للتأكد من مدى التزامها بالقانون، وجرى خلال الفترة الماضية المرور على مراكز الصيانة المعتمدة من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، وذلك لمعرفة مدى الالتزام بالقانون، وحماية حق المستهلك، وذلك بناءً على التعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.



وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن جهاز حماية المستهلك قرر أن يتم رد مبلغ 5 آلاف و500 جنيه لمواطن، وغلق مركز صيانة للإهمال فى أعمال الصيانة، حيث تم إلزام إحدى الشركات برد المبلغ المالى ثمن شراء تكييف واحد ونصف حصان اسبليت، بعد أن تقدم المواطن "ش.ح." بشكوى أفاد فيها أن الشركة قامت بإصلاح التكييف عدة مرات، إلا أنه مازال معطلاً والشركة لم تقم بإنهاء أعمال الصيانة على الوجه الأكمل، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما جرى غلق مركز صيانة تابع لنفس الشركة، للإهمال فى القيام بأعمال الصيانة للأجهزة المعطلة، وتعطيل مصالح العملاء بتأخير أعمال الصيانة عن المدة القانونية، حيث باشر التحقيق بالشكاوى عادل عامر ترك، مسئول بالجهاز.



وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل تموين الأقصر، أنه فى مجال خدمات ما بعد البيع، تم صيانة 4 ثلاجات نوفرست مختلفة الماركات والسعة، و3 غسالات ملابس مختلفة الماركات والوزن، و2 شاشة مختلفة الماركات والمقاس، كما واصلت جهودها لمتابعة المراكز فى القيام بأعمال الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون، وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة، ومتابعة مبادرة بيع الخضر والفاكهة واللحوم البلدية بالسوق الحضرى فى إطار مبادرة "فى حب مصر"، مشدداً على أنه صدرت نشرة التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق.



تكييف معطل



إغلاق مركز صيانة بسبب تكييفات معطلة