سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حماية المستهلك بالأقصر ترد 5500 جنيه لمواطن ثمن تكييف وتغلق مركز صيانة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:30 ص
صور.. حماية المستهلك بالأقصر ترد 5500 جنيه لمواطن ثمن تكييف وتغلق مركز صيانة الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل تموين الأقصر، أن رجال حماية المستهلك بالمديرية واصلوا حملاتهم للمرور على مراكز الصيانة المعتمدة، للتأكد من مدى التزامها بالقانون، وجرى خلال الفترة الماضية المرور على مراكز الصيانة المعتمدة من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، وذلك لمعرفة مدى الالتزام بالقانون، وحماية حق المستهلك، وذلك بناءً على التعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن جهاز حماية المستهلك قرر أن يتم رد مبلغ 5 آلاف و500 جنيه لمواطن، وغلق مركز صيانة للإهمال فى أعمال الصيانة، حيث تم إلزام إحدى الشركات برد المبلغ المالى ثمن شراء تكييف واحد ونصف حصان اسبليت، بعد أن تقدم المواطن "ش.ح." بشكوى أفاد فيها أن الشركة قامت بإصلاح التكييف عدة مرات، إلا أنه مازال معطلاً والشركة لم تقم بإنهاء أعمال الصيانة على الوجه الأكمل، وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء، كما جرى غلق مركز صيانة تابع لنفس الشركة، للإهمال فى القيام بأعمال الصيانة للأجهزة المعطلة، وتعطيل مصالح العملاء بتأخير أعمال الصيانة عن المدة القانونية، حيث باشر التحقيق بالشكاوى عادل عامر ترك، مسئول بالجهاز.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل تموين الأقصر، أنه فى مجال خدمات ما بعد البيع، تم صيانة 4 ثلاجات نوفرست مختلفة الماركات والسعة، و3 غسالات ملابس مختلفة الماركات والوزن، و2 شاشة مختلفة الماركات والمقاس، كما واصلت جهودها لمتابعة المراكز فى القيام بأعمال الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدى التزامها بالقانون، وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة، ومتابعة مبادرة بيع الخضر والفاكهة واللحوم البلدية بالسوق الحضرى فى إطار مبادرة "فى حب مصر"، مشدداً على أنه صدرت نشرة التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق.

حماية المستهلك بالأقصر ترد 5500 جنية لمواطن ثمن تكييف معطل وتغلق مركز صيانة (1)
 تكييف معطل 

 

حماية المستهلك بالأقصر ترد 5500 جنية لمواطن ثمن تكييف معطل وتغلق مركز صيانة (2)
 إغلاق مركز صيانة بسبب تكييفات معطلة 

 

حماية المستهلك بالأقصر ترد 5500 جنية لمواطن ثمن تكييف معطل وتغلق مركز صيانة (3)
الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

جهاز حماية المستهلك بالاقصر

وزارة التموين

غلق مركز صيانة بالاقصر

تموين الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حماية المستهلك بالأقصر تلزم مركز صيانة برد مبالغ تم تحصيلها بفترة الضمان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:33 م

حماية المستهلك بالأقصر تصدر قرارات لحماية المواطنين بمراكز الخدمة المتعمدة.. تعرف عليها

الخميس، 26 سبتمبر 2019 01:34 م

حماية المستهلك بالأقصر تلزم شركة بتغيير "كباس" تكييف بعد تعطله لأحد المواطنين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:12 م

حماية المستهلك بالأقصر تعيد حق مواطن إشترى ثلاجة بها عطل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:00 ص

حماية المستهلك بالأقصر تعلن إنجاز شكاوى المواطنين خلال نوفمبر الماضى بنسبة 100%

الأحد، 16 ديسمبر 2018 11:46 ص

جهاز حماية المستهلك بالأقصر ينجز 100% من شكاوي المواطنين خلال أكتوبر الماضي.. تعرف عليها

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:37 ص

اعرف كيف نجح جهاز حماية المستهلك بالأقصر فى حل 100% من شكاوى المواطنين

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 07:00 ص

صور.. "حماية المستهلك" بالأقصر يفحص عينات مياه للتأكد من خلوها من العكارة

الخميس، 23 نوفمبر 2017 11:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة