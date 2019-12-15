صور.. إصابة 4 أشخاص ونفوق 2 رأس ماشية بحريق منزل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى من السيطرة على حريق نشب بمنزل مشيد بالطوب البلوك ومكون من طابق واحد وذلك بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل وزوجته ونجليه ونفوق 2 رأس ماشية وإصابة أخرى.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بناجية قرية المدمر دائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بمنزل ملك الحسينى. م. خ بناحية قرية المدمر دائرة المركز والمنزل مكون من طابق واحد نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل وزوجته ونجليه بإصابات متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم فى عملية إخماد الحريق.

كما نتج عن الحريق أبضا إصابة رأس ماشية ونفوق 2 واحتراق كميات من البوص وأفلاق النخيل وبعض المفروشات والأجهزة الكهربائية والطيور تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وتبين أن السبب ماس كهربائى.

تم نقل المصابين للعلاج وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وتم إخطار الوحدة المحلية لإجراء شؤنها وتم إخطار الطب البيطرى لاتخاذ ما يلزم نجو دفن الحيوانات النافقة بطرقة صحية.



















