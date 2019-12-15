صرخات صالح بمحكمة الأسرة: زوجتى ناشز فضحتنى بمقر عملى واتهمتنى بعدم النظافة

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام عام ونصف، اتهمها فيها بالنشوز وخروجها عن طاعته، مؤكدًا: "فضحتنى أمام أصدقائى بالعمل، بعد أن لاحقتنى باتهامات كيدية منها عدم اهتمامى بنظافتى الشخصية".

وأضاف "صالح.ع.س"، البالغ من العمر 33 عاما، ويعمل بالقطاع الخاص:" جمعتنا قصة حب استمرت 4 سنوات قبل الزواج، انتهت بعد انقضاء شهر العسل ليذهب الحب، وتبدأ الصراعات، لتتحول إلى زوجة نكدية تفتعل المشاكل لأتفه الاسباب، لدرجه وصلت إلى مد يديها على، وضاعت الكلمات المعسولة والقصص الرومانسية بيننا إلى الأبد".

وقال:" زوجتى لديها وسواس قهرى للاهتمام بالنظافة الزائدة عن الحد الطبيعى، ترى جميع من حولها مهملين بالاهتمام بأنفسهم، عقدتنى وجعلتنى أنفر منها، وأيقنت بعد شهور قليلة من الزواج أننى تعيس الحظ"، مؤكدًا أنه لم يظن أن حياته ستؤل لتلك الكارثة، بسبب عصبية زوجته التى لا يتحملها بشر، ورغبتها فى التحكم فيه.

وتابع الزوج:" تعرضت للبطش على يديها، وسجلت أكبر عدد لمرات الحبس التى تخطت 14 مرة، ليؤكد:"عايزه ترجعنى ليها غصب عني".