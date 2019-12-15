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صحة البحر الأحمر: الكشف على 93 ألف مريض و 798 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:53 ص
صحة البحر الأحمر: الكشف على 93 ألف مريض و 798 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضى الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن نشاط المستشفيات الحكومية بالمحافظة، خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تم أجراء الكشف الطبى على 93 ألف و167 مريض وأجريت 798 عملية جراحية كبرى وصغرى وذات مهاره عالية

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أبرازاً للمجهود المبذول من الأطباء والعاملين فى مستشفيات المديرية بالمحافظة، وحجم الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال الشهر الماضى تم أستقبال والكشف على 61 الف 364 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.

وأضاف مرعى فى بيان له اليوم، أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالأقسام الداخلية لـ 1500 مريض، وتم إجراء 798عملية مابين كبرى وصغرى وذات مهاره، وتم إجراء 297 حالة ولادة طبيعية وقيصرية

كما تم إجراء علاج طبيعى لـ 504 حالة، وتم عمل اشعة عادية لـ 4074 حالة، كذلك تم عمل أشعة موجات فوق صوتية لـ 1263حالة، وتم عمل أشعة مقطعية لـ 492 حالة

كذلك تم إجراء رنين مغناطيسى لـ 140حالة، كما تم إجراء عدد 941 اشعة ايكو على القلب ورسم قلب، وإجراء أشعة دوبلر ل159حالة، مناظير جهاز هضمى لـ 9 حالات، بالأضافة إلى أجراء 2550 جلسة غسيل كلوى موزعة الى ثلاث شرائح ايجابى فيروس C/B والسلبى منها ل 238 مريض

وتم استقبال 97 طفل حديثى ولادة بالحضانات واستقبال 186 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب

وأكد مرعى على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجى منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر.

 


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