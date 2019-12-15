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شاهد.. حسن يوسف يعلق على شائعات خلع شمس البارودى الحجاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:52 م
شاهد.. حسن يوسف يعلق على شائعات خلع شمس البارودى الحجاب حسن يوسف وشمس البارودي
كتبت نهى عبد النبى

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كشف الفنان حسن يوسف حقيقة خلع زوجته الفنانة شمس البارودى للحجاب، وقال إن قضية خلع الحجاب أصبحت قضية لإشغال المجتمع وهى إشاعة موسمية تثار قبل شهر رمضان من كل عام أن شمس خلعت الحجاب، وهو كلام عارى من الصحة فهى ملتزمة منذ 37 سنة ولم تفكر فى خلع الحجاب، كما عرض عليها برامج بملايين الجنيهات ودائما ترفض، فالفنانة التى تركت الثورة المادية والفنية فى عز شبابها فمن السهل عليها رفض أى برنامج.
 
وأضاف حسن يوسف خلال محادثة تلفونية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن الذى يذاع على قناة الحدث اليوم مساء اليوم الأحد، منذ بداية الهجوم على فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى كانت بداية ظاهرة الفوبيا الإسلامية، وهى عملية لإحباط المجتمع مثل التشكيك فى الحجاب والرموز الدينية وأول سيدة تترك الفن والمجد وترتدى الحجاب.
 

حسن يوسف

الحجاب

شمس البارودى

خلع الحجاب

سيد على

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