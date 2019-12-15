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سلطنة عمان تبيع حصة بمليار دولار فى شركة كهرباء إلى مشتر صينى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:16 م
سلطنة عمان تبيع حصة بمليار دولار فى شركة كهرباء إلى مشتر صينى سلطنة عمان
رويترز

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 باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم "نماء" حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.
 
الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.
 
وقال الهنائي إن من المقرر إبرام صفقة لشركة مسقط لنقل الكهرباء في الربع الثاني من 2020، مضيفا أن الشركة تلقت 14 عرضا غير ملزم.
 
وتملك عمان احتياطيا من الطاقة أقل من جيرانها الأثرياء وإنتاجها أقل كذلك. وتتوقع السلطنة أن يبلغ عجز ميزانيتها 2.8 مليار ريال (7.28 مليار دولار) بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وجمعت عمان ثلاثة مليارات دولار من أسواق السندات العالمية، لتظهر قدرتها على طرق أسواق المال العالمية بعد خفض ثلاث وكالات تصنيف ائتماني تصنيف السلطنة إلى عالي المخاطر.
 
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد انكمش 1.9 بالمئة من حيث القيمة الاسمية في النصف الأول من العام مع انكماش القطاع غير النفطي.

شركة الكهرباء العمانية القابضة

الشركة العمانية

نقل الكهرباء

مؤسسة شبكة الكهرباء

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