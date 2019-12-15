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سقوط أعمدة إنارة بسبب موجة الطقس السيئ بسيناء.. ومجلس المدينة يرفعها.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:41 م
سقوط أعمدة إنارة بسبب موجة الطقس السيئ بسيناء.. ومجلس المدينة يرفعها.. صور سقوط أعمدة الإنارة بسيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، ان مجلس المدينة يقوم بإعمال رفع أعمدة إنارة تساقطت على جوانب الطرق بالقرى إثر موجة الأحوال الجوية الأخيرة التى تشهدها شمال سيناء.

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، فى بيان صحفى، إنه تابع فريق العمل أثناء رفع أعمدة الإنارة إثر وقوعها على الطريق الدولى، وإعاده إنارة الطريق بقرية 6 أكتوبر التى تأثرت شبكة الكهرباء بها، مشيراً إلى أنه يجرى تواصل أعمال النظافة بشكل متجدد وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد أن المدينة تشهد حملات نظافة بمنطقة وسط المدينة، وحى العمارين والسوق القديم.

وأوضح رئيس مدينة بئر العبد، أنه يتم متابعة المدارس، ومكتب شكاوى المواطنين لاستقبال كافة طلبات الأهالى وشكاويهم والعمل على الاستجابة لها، كما تم مراجعة الفتحات المرورية على مسار الدولى لمنع الحوادث المرورية بمشاركة إدارة مرور بئر العبد والهيئة العامة للطرق الإدارة الهندسية، والانتهاء من أعمال إصلاحات على طريق القنطرة العريش بقرية سلمانة وإعادته لحالته.

 

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شمال سيناء

مدينة بئر العبد

سيناء

طريق شمال سيناء الدولى

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