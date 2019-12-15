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زعيم عمالى سابق يدعو كوربين للاستقالة كرئيس "للعمال" والاعتراف بأسوأ هزيمة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:50 م
زعيم عمالى سابق يدعو كوربين للاستقالة كرئيس "للعمال" والاعتراف بأسوأ هزيمة جيريمى كوربين - زعيم حزب العمال
كتبت رباب فتحى

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قال نيل كينوك، الزعيم العمالى السابق، إن جيريمي كوربين يجب أن يستقيل كزعيم لحزب العمال في غضون شهرين كحد أقصى وأن "يعترف" بأسوأ هزيمة انتخابية للحزب في فترة ما بعد الحرب.

ومع عودة بوريس جونسون إلى داونينج ستريت يوم الجمعة بأغلبية ساحقة حصدها حزب المحافظين آخر مرة عام 1984 عندما فازت مارجريت تاتشر بفارق كبير ، حذر كينوك أعضاء الحزب من "البحث عن أعذار أو حجج" في محاولة لتفسير الهزيمة الساحقة.

 وفي تعليقات تهدف على ما يبدو إلى تحذير الحزب من اختيار زعيم آخر في قالب كوربين ، قال كينوك إن خليفته يجب أن يجسد القيم "الوطنية" ليستعيد مصداقية حزب العمال باعتباره "حزب أمن".

وجاءت تعليقاته ، لموقع "ذي إندبندنت" ، في الوقت الذي بدأ فيه المرشحون المحتملون للقيادة يتنافسون على المنصب ، ومن المتوقع أن تصدر الإعلانات خلال الأسبوع المقبل.


كوربين

حزب العمال

الانتخابات البريطانية

بوريس جونسون

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