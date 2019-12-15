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"رى أسوان": أسوار ذات طابع حضارى للحفاظ على مجرى السيول من التلوث

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:00 ص
"رى أسوان": أسوار ذات طابع حضارى للحفاظ على مجرى السيول من التلوث سور مصرف ومخر سيل أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، قامت بأعمال تأهيل مصرف ومخر سيل أسوان الرئيسى فى المسافة من گ ٤.٩٥٠ : ك ٥.٢٥٠ ضمن عملية تأهيل مصرف السيل.

مع عمل أسوار ذات طابع حضارى للحفاظ على مجرى السيول من التلوث مع ترك مسافات وعمل بوابات للدخول لأعمال الصيانة و التطهيرات بغرض الحفاظ على البيئة وإعطاء مظهر حضارى للمنطقة.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، أنه تم تنفيذ الأعمال بإشراف الإدارة العامة لرى أسوان ،هندسة أسوان وبتوجيهات من المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى والمهندس رضا مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى.


رى اسوان

هندسه اسوان

وزراه الموارد المائية والرى

السيل

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