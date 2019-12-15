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رسالة للتكامل والتعارف.. المشاركون بمنتدى الشباب يلتقطون صور تذكارية بالأعلام

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:44 م
رسالة للتكامل والتعارف.. المشاركون بمنتدى الشباب يلتقطون صور تذكارية بالأعلام جانب من شباب المنتدى
شرم الشيخ هبة السيد

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حرص المشاركون بمنتدى شباب العالم الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض وهم يحملون أعلام بلادهم، فى رسالة إلى التكامل والتعارف بينهم.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة أمس بمشاركة 8 آلاف شاب من معظم دول العالم. 
 
وقال الرئيس السيسي خلال الافتتاح: "إننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل ونتعارف"، مشيرا إلى إن المنتدى يعتبر منصة موجهة للعالم، نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم بالمحبة والاستقرار.
 
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جانب من المشاركين 
 
ويعد المنتدى حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة. 
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منتدى شرم الشيخ 
 
وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
 
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شباب منتدى شرم الشيخ 
 
 

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

صور تذكارية

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