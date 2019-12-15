سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رادار المرور يضبط 1327 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:26 ص
رادار المرور يضبط 1327 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة رادار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1327 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 

الرادار يضبط مخالفات

سرعات جنونية بالطرق

المرور يشن حملات رادار

حملات بالطرق السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:54 ص

رادار المرور يضبط 1345 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:28 ص

رادار المرور يضبط 1379 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:37 ص

رادار المرور يضبط 1344 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:33 ص

رادار المرور يضبط 1395 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:17 ص

رادار المرور يضبط 1450 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 08:19 ص

صور.. مرور القاهرة يراقب السرعات بالرادار داخل المدينة للحد من الحوادث

الأحد، 08 ديسمبر 2019 12:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة