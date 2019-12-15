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الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:22 م
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رئيس وزراء باكستان يزور البحرين غدا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:13 م
رئيس وزراء باكستان يزور البحرين غدا عمر خان رئيس وزراء باكستان

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أعلن ديوان ولى العهد البحرينى ، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون فى مقدمة مستقبلى عمران خان، رئيس وزراء باكستان الإسلامية ، لدى وصوله إلى مملكة البحرين غدا الاثنين فى زيارة رسمية.
 
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم ، لتعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
 
وذكرت الوكالة أن ديوان ولى العهد ينتهز هذه المناسبة للترحيب بضيف البلاد، عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، متمنياً لدولة رئيس وزراء باكستان ومرافقيه طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.

ولى العهد البحرينى

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عمران خان

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زياره عمر خان للبحرين

مملكة البحرين

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