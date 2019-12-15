رئيس مدينة نخل يتفقد مزارع تجمع الرواق التنموى بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء ، أن سليمان فرج محمد، رئيس مجلس مدينة نخل، تفقد مزارع تجمع الرواق التنموى بقرية السلام، يرافقه بشير سلطان، نائب رئيس المدينة، وخليل على خليل، سكرتير المجلس، وعبد الصادق عبدالمحسن، رئيس قرية السلام، وسامى نجيب مسؤول التجمع التنموى بالرواق التابع لقرية السلام. وخلال الجولة تفقد مزارع الخضروات والنخيل والزيتون، للاطمئنان على سير العمل، ووصول المرافق، وتواجد كافة العاملين فى الموقع .

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مجلس مدينة نخل، إن الدولة نجحت فى تحويل الأرض الصحراوية لمساحات خضراء، وتستعد لاستقبال الشباب من المزارعين ضمن تشغيل هذه التجمعات وتوزيع أراضيها على الشباب. كما ترأس سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل اجتماع تنفيذى لقيادات مجلس المدينة والإدارات، بحضور عدلى اليمانى مساعد المحافظ لوسط سيناء، وأوضح أن العمل خلال الفترة القادمة بمركز نخل سيقوم على أساس الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، وتنميتها والاستفادة منها.

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مجلس مدينة نخل: "سنولى اهتماما إضافيا بالنظافة، ومتابعة الملوّثين الذين يلقون نفاياتهم فى الشوارع وعلى الأرصفة بطريقة مؤذية، وسنعمل على زيادة مساحة الرقعة الخضراء". وسيتم تكثيف حملات زراعة الأشجار فى الشوارع، وسيتم خلال الفترة القادمة تقييم المظهر الحضارى العام بمدينة نخل، باعتبارها قلب وسط سيناء النابض، وإعادة تشكيله ليكون عنصر جذب لسكان المدينة وزوارها من خلال إزالة التعديات على الأماكن العامة، وتفعيل دور العاملين فى مدينة نخل، وفق مؤهلاتهم وإمكاناتهم، وتوفير بيئة عمل أساسها الحقوق والواجبات والكفاءة المهنية، ولن يُسمح بخلق وضع يؤدى لحصول البعض على رواتب دون تواجدهم بعملهم. أضاف رئيس مدينة نخل، أنه خلال الفترة القادمة سيُراعى أهمية إعادة تعريف كيفية تعامل الموظف مع المواطن.

وقام سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، بزيارة الإدارة التعليمية، وتفقد مقرها الجديد، وعقد اجتماعا بقيادات التعليم فى مركز نخل بحضور صبرى عبد الغنى، مدير الإدارة التعليمية، ووعد بحل المشاكل التى تمر بها الإدارة، من إنارة ورصف، مُوصياً ببذل الجهود للنهوض بالتعليم.