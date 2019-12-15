رئيس بوركينا فاسو : دول الساحل الخمس عازمة على عقد قمة مكافحة الإرهاب

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أكد رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابورى، أن قادة مجموعة الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد) عازمون على عقد قمة في عاصمة النيجر (نيامي) لبحث سبل مكافحة الإرهاب بعد مقتل 71 جنديا نيجيريا، الثلاثاء، الماضلى،ي في واحدة من أكثر الهجمات دموية في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال تقديم قادة مجموعة الخمس، اليوم الأحد، واجب العزاء في مقتل 71 جنديا في هجوم استهدف معسكرهم - الثلاثاء الماضي - في (إيناتيس) غربي النيجر.

وقال الرئيس البروكيني، وهو الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس في ختام مراسم تأبين استمرت لمدة عشر دقائق وإقامة الصلاة على أرواح هؤلاء الجنود - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم - إن تواجد قادة مجموعة الخمس (جي 5) تأتي أيضا لتشجيع جيش النيجر على مكافحة الإرهاب.

وأفاد الراديو، أن الجنود الذين قتلوا تم دفنهم - الجمعة الماضية - في ساحة الشهداء داخل القاعدة الجوية 101 لجيش النيجر.

يذكر أن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا قال في مستهل منتدى للحوار السياسي في باماكو أمس ،السبت، أن النيجر ودعت 71 من جنودها سقطوا برصاص من يريدون نشر الفوضى.

يشار إلى أن النيجر أعلنت الحداد لثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، تكريما لـ71 جنديا الذين قتلوا الثلاثاء في هجوم على معسكرهم في إيناتيس غرب البلاد وتبناه تنظيم (داعش) حيث تتكرر هجمات الجهاديين في منطقة الساحل، خصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم تشكيل قوة عسكرية إقليمية وانتشار آلاف الجنود الفرنسيين من قوة برخان إضافة إلى عسكريين أمريكيين.