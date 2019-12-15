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رئيس النواب الليبى يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف باتفاقية "السراج وتركيا"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:27 م
رئيس النواب الليبى يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف باتفاقية "السراج وتركيا" رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح
كتب أيمن رمضان

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عرضت قناة ليبيا رسالة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، مساء اليوم الأحد،  إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والتى جدد خلالها مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى  إن ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية.

 

وكان البرلمان الليبى، قد أعتبر  مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية، فضلاً عن هذه الاتفاقية تعد خرقاً لقانون البحار ولم تحظى بتأييد مجلس النواب.

 

 


مجلس النواب الليبى

تركيا

عقيلة صالح

اخبار ليبيا

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