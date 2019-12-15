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رئيس البرلمان يلتقى نظيره الليبى على هامش منتدى شباب العالم ..فيديو

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:01 م
رئيس البرلمان يلتقى نظيره الليبى على هامش منتدى شباب العالم ..فيديو على عبد العال وعقيلة صالح
كتب محمد شرقاوى

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التقى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال مع نظيره الليبى عقيلة صالح، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

 

وأكد على عبد العال على تفهم مصر للأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تعتبر مجلس النواب الليبى هو الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب الليبى، مشدد على دعم ومسانده مجلس النواب المصرى للقوات المسلحة العربية الليبية، فى حربه ضد الإرهاب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس السبت، النسخة الثالثة من المنتدى، وشهد الحفل الافتتاحى إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر" التى تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتى تم التركيز عليها منذ العام الماضى 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019.

وألقى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة كلمة عبر الفيديو، كما تحدث فى حفل الافتتاح مباشرة كل من لي يونج، المدير العام لمنظمة “اليونيدو UNIDO" التابعة للأمم المتحدة، وجيسيكا كوكس، أول كابتن طيار من ذوي الإعاقة في العالم، ومايكل شيكواينني، طفل مسلح سابقًا وحاليًا متحدث ملهم للقدرة عن خلق التغيير، وحليمة عدن أول عارضة أزياء عالمية محجبة، والطفل زين يوسف، محارب مرض السرطان.

ويتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

 

 


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