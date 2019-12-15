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رئيسة بوليفيا المؤقتة: إصدار أمر باعتقال الرئيس السابق موراليس خلال أيام

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:35 ص
رئيسة بوليفيا المؤقتة: إصدار أمر باعتقال الرئيس السابق موراليس خلال أيام إيفو موراليس
رويترز

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قالت جنين أنييس رئيسة بوليفيا المؤقتة يوم السبت، إن لاباز ستصدر خلال الأيام المقبلة أمرا باعتقال الرئيس اليسارى السابق إيفو موراليس لاتهامه بالتحريض.

ومنحت الأرجنتين موراليس حق اللجوء الأسبوع الماضي بعد أيام فقط من تولي الرئيس الجديد البرتو فرنانديز السلطة في بوينس أيرس. وخلف فرنانديز الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكرى الذي خسر محاولة إعادة انتخابه في أكتوبر.

وقضى موراليس الشهر السابق في المكسيك في أعقاب انتخابات جرت في بوليفيا في أكتوبر وكانت محل نزاع كبير. وأعلن موراليس فوزه بعد اتهام حكومته بالتلاعب في نتائج الانتخابات. وغادر موراليس بوليفيا بعد تزايد الجدل حول نتائج الانتخابات بعد أن ظل في السلطة نحو 14 عاما.

وقالت أنييس للصحفيين "بإمكانه العودة وقتما يشاء. لقد غادر البلاد لأنه كان يريد ذلك. "سيصدر أمر الاعتقال خلال الأيام القليلة المقبلة لأننا جهزنا بالفعل الاتهامات".

 


إيفو موراليس

بوليفيا

المكسيك

ماوريسيو ماكرى

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